Bundesliga: Bremen setzt Siegesserie fort: SVW dominiert gegen SC Freiburg im 19. Bundesliga-Spieltag

Am 19. Bundesliga-Spieltag setzte der SV Werder Bremen seine Siegesserie fort und behauptete sich souverän gegen den SC Freiburg. Die Bremer Torschützen Marvin Ducksch, Justin Njinmah und der Debütant Julián Malatini, der mit seinem ersten Tor den Schlusspunkt setzte, sicherten den verdienten Dreier für die Hausherren. Freiburgs einziger Torschütze Vincenzo Grifo konnte den Sieg der Bremer trotz seines Elfmeter-Tores nicht verhindern. Trotz einiger gelber Karten, darunter eine für Bremens Niklas Stark und Senne Lynen sowie Freiburgs Michael Gregoritsch, gab es keine Platzverweise. Dieser Sieg festigt die Position von Bremen nach dem überraschenden Triumph gegen die Bayern in der Vorwoche, während Freiburg mit einer enttäuschenden Offensivleistung zu kämpfen hat.

Bremen und Freiburg: Umkämpftes Duell

Die Gäste aus Freiburg, die einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim verbuchen konnten, tauschten ebenfalls auf zwei Positionen. Durch die Gelbsperre von Manuel Gulde rückte Kiliann Sildillia in die Innenverteidigung und machte rechts in der Viererkette Platz für Lukas Kübler. Zudem musste Roland Sallai krankheitsbedingt aussetzen, für ihn übernahm Noah Weißhaupt auf dem rechten Flügel. Neben Gulde und Sallai fehlten auch die Langzeitverletzten Philipp Lienhart, Daniel-Kofi Kyereh und Christian Günter. Ritsu Doan war derweil beim Asien-Cup mit der japanischen Nationalmannschaft.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Strafstöße prägen Spielverlauf

Die Partie zwischen Bremen und Freiburg startete mit hohem Tempo und einem frühen Elfmeter für die Gastgeber. Nach einem klaren Tritt auf die Hacke von Felix Agu durch Sildillia in der 7. Minute zeigte Schiedsrichter Hartmann auf den Punkt. Ducksch trat souverän an und verwandelte den Elfmeter, was Bremen eine frühe Führung von 1:0 bescherte. Die Bremer dominierten das Spiel zunächst, Freiburg fand jedoch nach einer Unterbrechung durch Schokotaler auf dem Spielfeld besser ins Spiel. Die Gäste erzielten in der 25. Minute durch eine überflüssige Aktion von Deman einen Elfmeter. Grifo verwandelte diesen sicher und glich zum 1:1 aus. Trotz mehr Ballbesitz für Freiburg, blieben weitere Tore in der ersten Halbzeit aus.