Bundesliga: BVB bezwingt Bochum - Füllkrugs Dreierpack sichert Dortmund den Sieg

Am 19. Spieltag der Bundesliga lieferten sich Borussia Dortmund und VfL Bochum ein packendes Duell. Niclas Füllkrug vom BVB erwies sich als Mann des Spiels, indem er alle drei Tore für Dortmund erzielte - zwei davon per Elfmeter (6., 91.) und ein weiteres nach Vorlage von Marcel Sabitzer (72.).

Ein Eigentor von Nico Schlotterbeck sorgte in der 45. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Trotz einiger Verwarnungen - Manuel Riemann, Maximilian Wittek und Cristian Gamboa für Bochum sowie Donyell Malen für den BVB - blieben alle Spieler auf dem Platz. Der Sieg ging schlussendlich verdient an Dortmund, obwohl Bochum phasenweise stark spielte. Der Dreierpack von Füllkrug war ausschlaggebend für den Erfolg der Dortmunder.

Bundesliga-Ergebnisse in der Übersicht

Bundesliga-Ergebnisse in der Übersicht

BVB zurück auf einem Champions-League-Platz

Trainer Edin Terzic musste nach dem 4:0-Erfolg in Köln zweimal umstellen, da Gregor Kobel und Julian Brandt, sowie Marco Reus krankheitsbedingt ausfielen. Alexander Meyer und Youssoufa Moukoko rückten in die Startelf, während Mats Hummels und Emre Can nach einer Zwangspause wieder auf der Bank Platz nahmen.