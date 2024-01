Bundesliga: Der Mann, der den FC Bayern schockte

Mitchell Weiser wird den vergangenen Sonntag wohl so schnell nicht mehr vergessen. Der 29-Jährige sorgte mit seinem zweiten Saisontreffer dafür, dass die Bremer nach einer über 15-jährigen Durststrecke endlich wieder in München gewinnen k onnten - ein Treffer, der bei ihm auch für Genugtuung sorgen wird.

Insgesamt kam er in drei Jahren, bei denen er immerhin dreimal Deutscher Meister wurde, auf gerade einmal 21 Einsätze im Trikot der Bayern und wechselte 2015 ablösefrei zu Hertha BSC.

Weiser ein „Unterschiedsspieler“

„Dass Mitch am Ende das Tor macht, war kein Zufall. Es war offensiv wie defensiv eine unglaublich starke Leistung von ihm. Mitchell ist ein Unterschiedsspieler für uns“, schwärmte Trainer Ole Werner nach dem Spiel.

Jedoch stellen sich nicht nur Werder -Fans die Frage, wie lange der „Unterschiedsspieler“ noch im grün weißen Trikot aktiv sein wird, da der Vertrag des 29-Jährigen im Sommer ausläuft und man sich durchaus vorstellen kann, dass er sportlich nochmal etwas Spannenderes sucht, als in der Bundesliga um den Abstieg zu spielen.

„Spiele wie heute helfen natürlich“

Derzeit befindet man sich in Gesprächen, möchte sich aber nicht stressen lassen, wie der ehemalige Münchner am Sonntagabend erklärte: „Ich verspüre keinen Stress und fühle mich nach wie vor sehr wohl in Bremen. Natürlich helfen solche Spiele, wo ich sehe, dass die Mannschaft und alle drumherum mehr wollen. Das war auf jeden Fall ein guter Schritt“.