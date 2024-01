Bundesliga-Eklat: Schlagabtausch zwischen Effenberg und Draxler

Mit 42-minütiger Verspätung hat Schiedsrichter Bastian Dankert am Samstagnachmittag die zweite Halbzeit des Duells zwischen dem VfL Bochum und VfB Stuttgart angepfiffen. Grund für die lange Unterbrechung war ein Banner der Stuttgarter Fans in der Gästekurve. Auch im STAHLWERK Doppelpass LIVE auf SPORT1 sorgte diese Thematik für erhitzte Gemüter.

Zwischen den beiden SPORT1-Experten Stefan Effenberg und Alfred Draxler entfachte eine hitzige Diskussion. Der verbale Schlagabtausch: nachfolgend im Wortlaut.

Effenberg: „Das ist für mich unverständlich“

Effenberg: „Ich glaube, hier müssen wir erst mal herausstellen, dass dem Schiedsrichter überhaupt keine Schuld zugesprochen werden kann. Es lag nicht in seiner Macht, diese Entscheidung zu treffen, das Spiel abzupfeifen, sondern es lag tatsächlich an Ordnungsamt und an der Feuerwehr in Bochum, die es eben nicht geschafft haben, dieses Banner zu entfernen. Das Spiel wurde ja angepfiffen mit diesem Banner. Dann wurde die erste Halbzeit gespielt mit diesem Banner. Und dann ist es für mich absolut unverständlich, warum es denn so lange dauert, da eine Einigung zu finden. Und dann wurde ja weitergemacht mit diesem Banner, weil ja angeblich das Tor dann doch geöffnet werden konnte. Also hier liegt der Fehler ganz klar bei der Feuerwehr bzw. beim Ordnungsamt.“

Draxler: „Stefan, da wehre ich mich entschieden dagegen. Da sind Ultras, die ein Banner vor Fluchttore hängen. Jetzt mag die Feuerwehr oder das Ordnungsamt das...“

Effenberg: „...Spiel freigegeben haben!“

Draxler: „Ja, genau. Alles geschenkt.“

Effenberg: „Nee, ist nicht geschenkt. Das ist ja entscheidend!“

Draxler: „Ultras sind die Schuldigen“

Draxler: „Die weigern sich aber, das Banner wegzunehmen. Es wäre ein Leichtes gewesen, das einfach wegzunehmen. Jetzt müssen aber 30.000 Zuschauer in der Kälte fast eine Stunde warten, bis es weitergeht. In der Bild am Sonntag war ein sehr schöner Vergleich: Wenn ich mein Auto vor einer Feuerwehrausfahrt parke und damit irgendwas gefährde und die Polizei kommt, dann kann ich auch nicht sagen: ‚Ich will das erst mal analysieren und darüber sprechen.‘ Sondern ich habe mein Auto vor die Feuerwehrausfahrt gesetzt. Ich bin damit der Schuldige. Und in dem Fall waren es die Ultras und nicht die Ordner.“

Effenberg: „Da müssen wir aber noch mal zurückgehen. Das Spiel wurde vom Ordnungsamt freigegeben. Mit diesem Banner. Ist das richtig?“

Draxler: „Ja.“

Effenberg: „So. Dann sollte es aber nicht in die zweite Halbzeit gehen wegen diesem Banner, was ja schon vor dem Spiel aber auch dort hing.“

Draxler: „Aber Stefan, dann gehe ich doch hin und sag: ‚Leute, nehmt das Banner bitte weg.‘ Warum tun die das denn nicht?“

Gab es Sorgen vor Randale?

Effenberg: „Alfred, du sagst, wenn ich mein Auto irgendwo vor einer Feuerwehrausfahrt parke, dann kommt die Polizei und in der Regel, was passiert mit dem Auto? Es wird abgeschleppt und ist weg. Warum haben sie denn so lange gebraucht, um dann mit dem Banner weiter Fußball zu spielen?“

Draxler: „Weil sie Angst vor Randale hatten. Du weißt doch, was passieren kann. Hier steht doch im Raum: ‚Haben die Ultras zu viel Macht?‘ Ja, haben sie!“

Effenberg: „Aber dann darf ich das Spiel ja gar nicht anpfeifen, wenn das Banner schon am Anfang dort hängt. Dann darf ich das Spiel nicht freigeben. Das macht für mich keinen Sinn. Jetzt kann man natürlich hingehen und mit dem Finger auf die Ultras von Stuttgart zeigen. Vielleicht hätte man das abnehmen können sollen, vielleicht auch müssen. Haben sie aber nicht gemacht, weil das Spiel ja mit diesen Banner angepfiffen wurde.“

Draxler: „Weil sie Sorge vor Randale hatten...“

Effenberg: „Was denn für Sorge? Wieso Sorge vor Randale wegen Banner?“

Draxler: „Ja, du weißt doch, was in der Kurve teilweise passiert bei solchen Sachen. Ich hätte mich gefreut, wenn dieses Spiel abgebrochen worden wäre. Dann hätten wir endlich mal eine klare Diskussion, ob Ultras zu viel Macht haben. Und ich sage: ja!“

Draxler: „Das geht doch nicht“

Effenberg: „Aber den hätte ja die Feuerwehr, so wie du so schön sagst, wenn ich mein Auto da parke, oder das Ordnungsamt doch reagieren müssen.“

Draxler: „Ja.“

Effenberg: „Das haben sie aber nicht, sondern es waren ja 42 Minuten plus die Halbzeit auch noch mal on top, dass man dann weiterspielt mit diesem Banner, das ist für mich...“

Draxler: „Worüber reden wir? Dass ein paar Zuschauer ein Banner nicht abhängen können und wir deswegen 42 Minuten später spielen. Also, das geht doch nicht.“