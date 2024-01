Bundesliga: FC Augsburg – FC Bayern München, 2:3 (0:2)

Aleksandar Pavlović traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für die Bayern (23.). Nach nur 26 Minuten verließ Kingsley Coman vom FC Bayern München das Feld, Mathys Tel kam in die Partie. Der FCB baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Alphonso Davies in der 50. Minute traf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Ermedin Demirović schoss für den FCA in der 52. Minute das erste Tor. Harry Kane versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:1 für die Bayern (58.). Gleich drei Wechsel nahm Augsburg in der 62. Minute vor. Phillip Tietz, Fredrik Jensen und Elvis Rexhbeçaj verließen das Feld für Dion Beljo, Arne Engels und Mads Pedersen. In der 89. Minute stellte der FC Bayern München personell um: Per Doppelwechsel kamen Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller auf den Platz und ersetzten Leroy Sané und Jamal Musiala. Mit dem 2:3 gelang Demirović ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (94.). Die 2:3-Heimniederlage des FC Augsburg war Realität, als Referee Christian Dingert die Partie letztendlich abpfiff.