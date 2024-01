Bundesliga: FC Augsburg – FC Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr)

Gegenwärtig rangiert der FC Augsburg auf Platz zehn, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer das Heimteam als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 42 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Bilanz des FCA nach 18 Begegnungen setzt sich aus fünf Erfolgen, sechs Remis und sieben Pleiten zusammen. In den jüngsten fünf Auftritten brachte Augsburg nur einen Sieg zustande.