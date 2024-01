Bundesliga: FC Bayern bezwingt Hoffenheim: Musialas Doppelpack sichert Sieg trotz zähem Spielstart

Beim Auftakt des 17. Spieltags der Bundesliga fuhr der FC Bayern München in einer anfangs zähen Partie gegen die TSG Hoffenheim einen verdienten Sieg ein. Jamal Musiala, der junge Shootingstar der Bayern, durchbrach mit seinem Doppelpack in der 18. und 70. Minute den Widerstand der Hoffenheimer, bevor Harry Kane in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Hoffenheim schwächte sich in der 74. Minute selbst, als Grischa Prömel sich eine rote Karte abholte.

Veränderungen beim Rückrundenstart der Bayern

Nach einer Pause von dreieinhalb Wochen trat der FC Bayern mit einer leicht veränderten Aufstellung gegen Hoffenheim an. Matthijs de Ligt ersetzte Min-Jae Kim, der mit Südkorea beim Asien-Cup unterwegs war. Im Mittelfeld startete Joshua Kimmich, der beim VfL krankheitsbedingt fehlte, für Aleksandar Pavlovic.

Bei Hoffenheim gab es sogar vier Wechsel in der Startelf nach dem 3:3 gegen Darmstadt. Kevin Vogt, der zu Ligakonkurrent Union Berlin wechselte, wurde von Stanley Nsoki ersetzt. Zudem rückten Florian Grillitsch, Maximilian Beier und Wout Weghorst für Marco John Anthony Brooks, Ihlas Bebou und Umut Tohumcu (alle Bank) in die erste Elf.

Die Wintertransferphase sorgte bei den Bayern für Gesprächsstoff. Neuzugang Eric Dier, war allerdings noch nicht im Kader. Mindestens ein Rechtsverteidiger sollte noch kommen, um die durch den Asien- und Afrika-Cup bedingten Ausfälle von Kim und Noussair Mazraoui zu kompensieren.

Die Bayern, die eine sehr starke Saison spielten, belegten trotz zahlreicher Rekorde von Stürmer Kane nur Platz zwei hinter Leverkusen. Mit einem Spiel weniger betrug der Rückstand auf die Werkself vier Punkte. Um noch Chancen auf die Hinrundenmeisterschaft zu haben, war ein Sieg Pflicht.

Das Spiel stand im Zeichen der Trauer um Franz Beckenbauer. Die Allianz Arena zeigte den Schriftzug "Danke Franz", die Bayern wärmten sich in Shirts mit der Rückennummer fünf auf und die Hausherren liefen in einem Sondertrikot auf. Der Erlös aus der Versteigerung der Trikots sollte an die Franz-Beckenbauer-Stiftung gehen.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Manuel Neuer - Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies - Raphaël Guerreiro, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Jamal Musiala, Thomas Müller - Harry Kane

Oliver Baumann - Stanley Nsoki, Florian Grillitsch, Ozan Kabak - Grischa Prömel, Marius Bülter, Anton Stach, Andrej Kramaric, Pavel Kaderábek - Wout Weghorst, Maximilian Beier

Überraschende Führung der Bayern

Das Spiel begann mit einem mutigen Auftritt von Hoffenheim, die mit hohem Pressing die Bayern überraschten. Nach einigen Minuten sammelten die Bayern jedoch mehr Ballbesitz und Hoffenheim zog sich zurück. Dennoch fehlte den Bayern eine klare Idee in der Offensive. In der 18. Minute konnten die Bayern schließlich die erste Torchance nutzen und gingen mit 1:0 in Führung.

Leroy Sane führte eine Ecke von der rechten Seite kurz aus und schickte Musiala in die Box, der den Ball aus elf Metern mithilfe des linken Innenpfostens ins Netz schoss. Trotz des Führungstreffers konnten die Bayern keine Druckphase entfachen und das Spiel blieb ohne weitere Höhepunkte. Hoffenheim verteidigte gut und die Bayern hatten zwar 71 Prozent Ballbesitz, konnten jedoch keine weiteren Torchancen kreieren. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 1:0-Vorsprung für die Bayern.

Bayern bauen Vorsprung aus

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen und Hoffenheim startete erneut stark. Die Bayern drückten jedoch mächtig aufs Gaspedal und in der 70. Minute konnten sie den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Dayot Upamecano fand Musiala vor dem Strafraum, der Sane in der Box einsetzte und der Ball landete erneut bei Musiala, der aus sieben Metern einschob.

Hoffenheim versuchte sich zu wehren, aber die Bayern kontrollierten das Spiel und Prömel wurde in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. In der 90. Minute erzielte Kane das 3:0 für die Bayern nach einem genialen Pass von Leon Goretzka. Das Spiel endete mit einem klaren 3:0-Sieg für die Bayern, die trotz fehlender Offensive in der ersten Halbzeit, ihre Führung in der zweiten Halbzeit souverän ausbauen konnten.

Bayern siegen, Hoffenheim wackelt

In einem Spiel, das erst nach der Halbzeitpause seinen Rhythmus fand, setzte sich der FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim durch. Mit diesem Ergebnis bleiben die Münchner auf Tuchfühlung mit der Spitze und können mit nur einem Punkt Rückstand auf Leverkusen weiterhin auf die Hinrundenmeisterschaft hoffen.

Für Hoffenheim hingegen könnte dieses Wochenende ein Abrutschen aus den Europapokalplätzen bedeuten. Der nächste Spieltag führt Hoffenheim zum SC Freiburg, während die Bayern Werder Bremen zum Heimspiel erwarten. Es bleibt also spannend im Kampf um die vorderen Plätze der Bundesliga.

