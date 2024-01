Bundesliga: FC Bayern München – SV Werder Bremen, 0:1 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mitchell Weiser traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den SV Werder Bremen (59.). Der FC Bayern München stellte in der 64. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Leon Goretzka, Thomas Müller und Mathys Tel für Raphaël Guerreiro, Joshua Kimmich und Alphonso Davies auf den Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Werder noch einen Doppelwechsel vor, sodass Olivier Deman und Christian Groß für Felix Agu und Justin Njinmah weiterspielten (89.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und dem FCB aus.