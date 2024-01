Bundesliga: FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim, 3:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Jamal Musiala vor 75.000 Zuschauern zum 1:0 für den FC Bayern München. Die TSG brauchte den Ausgleich, aber die Führung der Bayern hatte bis zur Pause Bestand. Das 2:0 des FC Bayern München stellte Musiala per Rechtsschuss sicher. In der 70. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Wenig später kamen Kingsley Coman und Mathys Tel per Doppelwechsel für Thomas Müller und Leroy Sané auf Seiten des Gastgebers ins Match (73.). Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 74. Minute, als Grischa Prömel von Hoffenheim mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Die Gäste stellten in der 79. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Ihlas Bebou, Robert Skov und Umut Tohumcu für Wout Weghorst, Marius Bülter und Andrej Kramarić auf den Platz. Mit dem linken Fuß baute Kane den Vorsprung des FCB in der 90. Minute aus. Ein starker Auftritt ermöglichte den Bayern am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim.