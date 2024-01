Bundesliga: FC Bayern ringt Augsburg nieder: Knapper 3:2-Sieg trotz ersatzgeschwächtem Kader

Im Bundesliga-Duell am 19. Spieltag erlitt der FC Augsburg eine knappe 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München. Die Tore für die Münchner markierten Aleksandar Pavlovic (23. Minute), Alphonso Davies (50. Minute) und Harry Kane (58. Minute), während Ermedin Demirovic in der 52. und 94. Minute für Augsburg traf. Obwohl Augsburg mutig spielte und Tore erzielte, fehlte es an Effizienz, während der FC Bayern, trotz Personalmangel, seine Führung nicht endgültig sichern konnte. Trotz mehrerer gelber Karten auf beiden Seiten gab es keine Platzverweise. Die Niederlage bedeutet für Augsburg eine verpasste Chance, während der FC Bayern hart um den Sieg kämpfen musste.

Augsburg empfängt Bayern

Bayern übernimmt Initiative

Die Partie startete mit einem mutigen Augsburg, der die ersten Akzente setzte, jedoch ohne Erfolg. In der 4. Minute wurde Matthijs de Ligt des FC Bayern für ein Handspiel außerhalb des Sechzehners mit seiner vierten Gelben Karte der Saison bestraft. Augsburg nutzte die Gelegenheit für einen Freistoß, der jedoch erfolglos blieb. Trotz der mutigen Spielweise der Gastgeber übernahm der FC Bayern zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 23. Minute erzielte Pavlovic nach einem Eckball von Raphael Raphaël Guerreiro das erste Tor des Spiels für die Münchner. Es war sein erstes Profitor überhaupt. Kurz darauf musste Kingsley Coman aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden. Trotz des Rückschlags zeigte Augsburg weiterhin eine starke Leistung, konnte aber keinen Treffer erzielen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Davies mit seinem ersten Saisontreffer auf 2:0 für die Bayern.

Augsburg zeigt Kampfgeist, Bayern behält die Oberhand

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten. Augsburg zeigte weiterhin Kampfgeist und erzielte in der 52. Minute durch Demirovic den Anschlusstreffer. Trotz des Rückschlags ließ der FC Bayern nicht nach und erzielte in der 58. Minute durch Kane das 3:1. In der 67. Minute erhielt Pavlovic seine dritte Gelbe Karte der Saison, und in der 69. Minute wurde Augsburgs Iago verwarnt. In der 85. Minute wurde ein Elfmeter für Augsburg gegeben, nachdem Manuel Neuer Felix Uduokhai im Sechzehner gefoult hatte. Sven Michel trat zum Elfmeter an, doch Neuer parierte stark. In der 94. Minute wurde erneut ein Elfmeter für Augsburg gegeben, diesmal nach einem Foul von Thomas Müller an Demirovic. Demirovic trat selbst zum Elfmeter an und verkürzte auf 2:3. Trotz der späten Aufholjagd von Augsburg konnte der FC Bayern das Spiel erfolgreich zu Ende bringen und gewann mit 3:2.