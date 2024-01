Bundesliga: Fehlt Union dieser Mittelfeldmann zum Restart?

Mittelfeldspieler Rani Khedira fehlt Union Berlin zunächst in der Vorbereitung auf den Bundesliga-Restart. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hätten Untersuchungen ergeben, dass Khedira „vorerst eine Mannschaftstrainingspause einlegen“ müsse.

Der 29-Jährige hatte sich am Mittwoch im Training an der Wade verletzt. Somit ist Khediras Einsatz beim SC Freiburg am 13. Januar (15.30 Uhr/Sky) zumindest fraglich.