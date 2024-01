Bundesliga: "Finde es ein bisschen schade..." - Reschke über das mögliche Aus von Marco Neppe

Deutschland war noch auf dem Weg zum WM-Titel 2014, da trat Michael Reschke seinen Dienst als Technischer Direktor an der Säbener Straße an. Mit im Schlepptau hatte der inzwischen 66-Jährige einen Chefscout, der zeitgleich beim FC Bayern anheuerte: Marco Neppe.

„Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde auch, Einiges in der Transferperiode hätte man vielleicht auch optimaler machen können - Marco Neppe vielleicht ein bisschen mehr integrieren in die Entscheidungsprozesse“, sagte der Ex-Funktionär, der inzwischen bei der Berateragentur „ICM Stellar“ tätig ist.

Kimmich zu PSG? Reschke bezieht Stellung

Ebenso nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Gerüchte wurden um Sechser Joshua Kimmich gestreut. Der einstige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war in der Vergangenheit immer wieder mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden.

Der Wahrheitsgehalt der Spekulationen bleibt weiterhin offen, Reschke jedoch bezog klar Stellung: „Ich bin ich mir ganz sicher, dass Paris kein Thema war für ihn. Dass Paris Interesse hatte ja. Das ist nicht der einzige große Klub, der an Joshua interessiert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch nur ansatzweise an einen Wechsel gedacht hat.“

Kandidaten gäbe es beileibe zur Genüge: „Man hört ja, dass Barcelona möglichweise Interesse hat. Und in der Premier League - das kann ich Ihnen versichern - ohne, dass ich da jetzt zu viele Hintergrundinformationen preisgeben kann und darf, gibt es definitiv Interesse an Joshua. Und zwar nicht bei den Klubs ab Platz 6 runter, sondern in der Region aufwärts“, so Reschke.