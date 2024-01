Bundesliga: Frankfurt-EL-Sieger Ilsanker beendet Karriere

Insgesamt sieben Jahre spielte Ilsanker in der Bundesliga, sammelte für RB Leipzig und später Eintracht Frankfurt 130 Bundesligaspiele. In der vergangenen Saison lief Ilsanker für CFC Genua in der zweiten italienischen Liga auf und war seit Sommer 2023 vereinslos.

Ilsanker hält Bundesliga-Rekord

In der Bundesliga hält Ilsanker außerdem den Rekord für das schnellste Jokertor seit Datenerfassung, den er beim 3:0-Sieg der SGE in Bremen im Juni 2020 aufstellte. Der Österreicher kam in der 81. Minute in die Partie und traf nur 17 Sekunden später zum zwischenzeitlichen 2:0, ehe er in der 90. Minute gar den Doppelpack schnüren konnte.