Bundesliga heute: Augsburg - FC Bayern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München findet heute um 15:30 Uhr statt. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Die Bayern sind in dieser Saison in Topform und haben 76% ihrer Spiele gewonnen, darunter 75% ihrer Auswärtsspiele. In 88% ihrer Spiele fiel mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit. Der FC Augsburg hingegen hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und in den vergangenen 22 Spielen mindestens einen Gegentreffer kassiert. In den letzten zehn Heimspielen mussten die Augsburger immer mindestens ein Gegentor hinnehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Elfmeter und Karten: Ein Blick auf die Vergangenheit

In den direkten Duellen der beiden Mannschaften gab es in fünf von zehn Spielen mindestens einen Elfmeter. Der FC Augsburg erhielt in den letzten acht Begegnungen gegen die Bayern die erste Karte des Spiels, und in den letzten vier Heimspielen gegen die Münchner ebenfalls. In 44% der Spiele des FC Augsburg in dieser Saison gab es mindestens einen Elfmeter. Außerdem hat der FC Augsburg in den letzten fünf Spielen die erste Karte des Spiels erhalten.

Torjäger und Tore: Die Offensive im Fokus

E. Demirović hat sich für den FC Augsburg als zuverlässiger Torschütze erwiesen und in 39% der Spiele getroffen, bei Heimspielen sogar in 56%. Bei den Bayern konnte in 59% der Spiele in beiden Spielhälften mindestens ein Treffer erzielt werden, in der ersten Halbzeit sogar in 76% der Spiele. In 83% der Auswärtsspiele der Bayern, die sie gewonnen haben, fielen mindestens drei Tore. In den Heimspielen des FC Augsburg haben beide Mannschaften in 89% der Fälle mindestens einen Treffer erzielt, in der ersten Halbzeit sogar in 56% der Spiele. In acht der letzten zehn Heimspiele des FC Augsburg gegen die Bayern fielen mindestens drei Tore.

Wird FC Augsburg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----