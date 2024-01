Bundesliga heute: Augsburg - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft der FC Augsburg auf Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga. Das Match beginnt um 15:30 Uhr und verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Historisch gesehen hat der FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen einen geringen Punkteschnitt von 0.54, nur gegen RB Leipzig ist dieser noch niedriger. Trotz dieser Statistik konnte der FCA in der Vorsaison beide Partien gegen die Werkself gewinnen und holte damit die ersten beiden Bundesliga-Siege überhaupt gegen Leverkusen. Allerdings hat der FC Augsburg zwei seiner letzten drei Bundesliga-Spiele verloren und blieb dabei zweimal torlos. In der Tabelle der letzten drei Bundesliga-Spieltage belegt der FCA mit einem Punkt den letzten Platz.

Stärken und Schwächen beider Teams

Bayer 04 Leverkusen ist in dieser Saison bisher ungeschlagen und spielt mit 42 Punkten nach den ersten 16 Partien die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Einen Ballbesitz von durchschnittlich 60.7% und 673 Pässen pro Spiel, davon 596 erfolgreich, überbietet ligaweit nur der FC Bayern. Zudem erzielte Bayer 04 Leverkusen in dieser Bundesliga-Spielzeit bereits 13 Treffer nach ruhendem Ball. Auf der anderen Seite wartet der FC Augsburg als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison noch auf eine Weiße Weste und hat mit 41.2% den geringsten Ballbesitzanteil in der Bundesliga. Zudem kassierte der FCA bereits zwölf Gegentreffer nach einer Standardsituation.

Ausblick auf das bevorstehende Spiel

Trotz der bisherigen Leistungen beider Teams in dieser Saison könnte das bevorstehende Spiel einige Überraschungen bereithalten. Der FC Augsburg verlor nur eins der acht Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison, und Trainer Jess Thorup blieb in seinen ersten vier Bundesliga-Heimspielen unbesiegt. Bayer 04 Leverkusen hingegen spielte bereits sieben Mal zu Null und stellt mit insgesamt zwölf Gegentreffern die beste Defensive der laufenden Bundesliga-Saison. Es bleibt abzuwarten, ob der FC Augsburg seine Heimstärke nutzen kann, um gegen die starke Defensive von Bayer 04 Leverkusen zu punkten.

Wird FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

