Bundesliga heute: Bochum - Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem VfB Stuttgart findet heute um 15:30 Uhr statt. Die Historie spricht dabei klar für die Stuttgarter, die nur eines ihrer letzten 20 Pflichtspiele gegen den VfL Bochum verloren haben. Zudem konnte der VfB zuletzt dreimal in Serie gegen Bochum gewinnen. Das letzte Aufeinandertreffen im August 2023 endete mit einem 5:0 Sieg der Stuttgarter, was der höchste Pflichtspielsieg gegen Bochum im deutschen Profifußball war. Bochums Trainer Thomas Letsch hat gegen keinen anderen Verein im Oberhaus so oft angetreten, ohne dabei einen Punkt zu holen.

Formkurve der Teams und Schlüsselspieler

Der VfL Bochum hat seine Bundesliga-Hinrunde mit nur sechs Niederlagen beendet, das erste Mal seit 20 Jahren. Allerdings hat der VfL auch nur drei Spiele gewonnen, was die niedrigste Siegeszahl zum Vergleichszeitpunkt seit 2008/09 ist. Trotzdem ist Bochum seit fünf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und könnte unter Trainer Letsch erstmals sechs aufeinanderfolgende Heimpartien im Oberhaus unbesiegt bleiben. Der VfB Stuttgart musste hingegen zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Folge hinnehmen. Ein Schlüsselspieler für Bochum könnte Kevin Stöger sein, der beim letzten Spiel gegen den SV Werder Bremen ein Tor vorlegte und seine Ausbeute aus der kompletten letzten Saison bereits egalisiert hat. Allerdings wird Bochum auf Cristian Gamboa verzichten müssen, der gesperrt ist.

Taktische Ausrichtung und Spielstile

Interessant wird auch das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Spielstile sein. Der VfB Stuttgart spielte beim letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach 855 Pässe, einen neuen Höchstwert in der laufenden Bundesliga-Saison. Dagegen trifft Stuttgart auf die Mannschaft mit den im Schnitt zweitwenigsten Pässen pro Spiel in dieser Saison, den VfL Bochum. Zudem erzielte Stuttgart in dieser Saison sechs Tore nach hohen Ballgewinnen, was Ligahöchstwert ist. Bochum hingegen ließ erst elf gegnerische Schüsse nach solchen Aktionen zu, was Ligabestwert ist. Es wird also spannend zu sehen sein, wie sich diese unterschiedlichen Spielstile auf das Spiel auswirken werden.