Bundesliga heute: Bremen - Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der SV Werder Bremen auf den SC Freiburg. Die Partie findet am 27.01.24 (Samstag) um 15:30 Uhr statt. Die Bremer haben in dieser Saison eine beeindruckende Heimspielbilanz vorzuweisen: In 67% der Bundesliga-Heimspiele konnten sie in beiden Spielhälften mindestens einen Treffer erzielen. Dies unterstreicht die Offensive der Bremer und ihre Fähigkeit, über die gesamte Spielzeit hinweg Druck aufzubauen.

Die Ducksch-Show in Bremen

Ein besonderes Augenmerk sollte auf M. Ducksch gelegt werden. Der Stürmer hat in 39% der Bundesliga-Spiele in dieser Saison für SV Werder Bremen getroffen. Seine Trefferquote steigt sogar auf 44%, wenn man nur die Heimspiele betrachtet. Ducksch ist ein entscheidender Faktor in der Offensive von Werder Bremen und könnte auch im Spiel gegen Freiburg eine Schlüsselrolle spielen.

SC Freiburg vor Herausforderung

Für den SC Freiburg wird es eine Herausforderung, die Offensive von Werder Bremen, insbesondere M. Ducksch, in Schach zu halten. Die Bremer haben gezeigt, dass sie zu Hause eine starke Leistung erbringen können. Der SC Freiburg muss eine solide Defensive aufbauen, um die Bremer in Schach zu halten und selbst Chancen zu kreieren. Es bleibt abzuwarten, wie sie auf die Bedrohung durch M. Ducksch reagieren und ob sie in der Lage sein werden, seine Trefferquote zu senken.

Wird SV Werder Bremen gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SVW gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

