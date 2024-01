Bundesliga heute: BVB - Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Dortmund trifft heute um 17:30 Uhr auf den VfL Bochum 1848 in der Bundesliga. Die Dortmunder haben in der Vergangenheit nur eines der letzten fünf Spiele gegen Bochum gewonnen, während die Bochumer in den letzten beiden Begegnungen ungeschlagen blieben. Dies ist eine bemerkenswerte Leistung, da Bochum zuletzt zwischen März 1991 und August 1992 im Oberhaus gegen den BVB ungeschlagen blieb. Die Borussen haben jedoch zuletzt zwei Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen, nachdem sie zuvor nur einen Sieg aus acht Partien erzielen konnten. Dies ist ein positiver Trend, den sie sicherlich fortsetzen möchten.

Bochums Bernardo fehlt, Dortmunds Offensive in Form

VfL Bochum wird heute ohne Bernardo auskommen müssen, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Er war in dieser Saison einer der wichtigsten Spieler für Bochum, gewann die meisten Zweikämpfe und bestritt die meisten Tacklings. Auf der anderen Seite hat Dortmunds Offensive in den letzten Spielen beeindruckt. Youssoufa Moukoko und Donyell Malen haben in den letzten Spielen ihre Torgefahr unter Beweis gestellt. Moukoko traf in den letzten beiden Spielen jeweils und Malen erzielte gegen Köln seinen zweiten Bundesliga-Doppelpack.

Bochums Auswärtsbilanz und Dortmunds Heimform

Die Auswärtsbilanz des VfL Bochum ist nicht besonders ermutigend. Sie haben nur eines ihrer letzten 13 Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen und kassierten dabei mehr Gegentore als fast jede andere Mannschaft in der Liga. Zudem konnten sie seit Anfang Dezember 2023 keinen einzigen Punkt in Auswärtsspielen holen. Borussia Dortmund hat jedoch auch zu Hause Probleme. Sie konnten seit Anfang Dezember nur einen Punkt in Heimspielen holen. Es wird interessant sein zu sehen, ob Bochum seine Auswärtsbilanz verbessern oder ob Dortmund seine Heimform wiederfinden kann.

Wird Borussia Dortmund gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

