Bundesliga heute: Darmstadt - Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft der SV Darmstadt 98 auf Eintracht Frankfurt in einem Bundesliga-Spiel, das von einer Reihe von interessanten Statistiken und Fakten begleitet wird. Die Lilien haben die letzten drei Pflichtspiele gegen die SGE verloren und warten seit sieben Jahren auf einen Sieg gegen die Eintracht. Der letzte Sieg gelang Darmstadt im September 2016 mit einem 1:0 in der Bundesliga. Die aktuelle Form der Lilien ist besorgniserregend, da sie seit zehn Bundesligaspielen sieglos sind, eine Serie, die kein anderes Bundesligateam aktuell aufweist. Mit nur zehn Punkten haben die Hessen auch ihre zweitschwächste Bundesliga-Hinrunde gespielt.

Frankfurts Ansgar Knauff in Topform

Eintracht Frankfurt hingegen befindet sich in einer starken Form und hat drei der letzten vier Bundesliga-Spiele gewonnen. Ansgar Knauff, der in Leipzig sein viertes Bundesliga-Saisontor erzielte, hat in dieser Spielzeit häufiger getroffen als in seinen drei vorherigen Saisons zusammen. Seine Effizienz vor dem Tor hat sich erheblich verbessert, da er in dieser Saison mit jedem vierten Torschuss trifft und alle 224 Minuten ein Tor erzielt. Die Eintracht ist seit neun Bundesligaspielen gegen Aufsteiger ungeschlagen und hat in der Hinrunde dieser Saison beide Duelle gegen die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim ohne Gegentor gewonnen.