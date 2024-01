Bundesliga heute: FC Bayern - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Bundesliga ist zurück und startet mit einem Knaller ins neue Jahr: Der FC Bayern München empfängt am Freitagabend um 20:30 Uhr die TSG Hoffenheim. Die Münchner können auf eine beeindruckende Heimbilanz gegen die Hoffenheimer zurückblicken. Sie verloren nur eines ihrer 15 Bundesliga-Heimspiele gegen die TSG und trafen in jedem dieser Spiele. Allerdings startete der FC Bayern sowohl 2022 als auch 2023 mit einem sieglosen Bundesliga-Spiel ins Kalenderjahr. Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo hingegen konnte in seinen letzten drei Bundesliga-Gastspielen beim FC Bayern jeweils ein Remis holen.

Bayerns beeindruckende Bilanz und Hoffenheims Formtief

Trotz der starken Heimbilanz der Bayern, ist das Spiel gegen Hoffenheim kein Selbstläufer. Die TSG gewann nur eines ihrer letzten sieben Bundesliga-Spiele und holte in diesem Zeitraum weniger Punkte als der Tabellenletzte SV Darmstadt. Allerdings traf die TSG in jedem ihrer letzten 20 Bundesliga-Spiele und stellt damit sogar einen neuen Vereinsrekord auf. Die Bayern hingegen spielen mit 38 Punkten nach 15 Partien ihre beste Bundesliga-Saison seit acht Jahren und trafen seit einem 0:0 gegen RB Leipzig im Februar 2020 in jedem ihrer letzten 64 Bundesliga-Heimspiele.

Neuer feiert Jubiläum und Kane vor Rekordeinstellung

Ein besonderes Spiel wird es für Bayerns Torhüter Manuel Neuer, der vor seinem 500. Pflichtspiel für den FC Bayern München steht und damit mit Bastian Schweinsteiger gleichziehen würde. Nur Thomas Müller und Philipp Lahm absolvierten in diesem Jahrtausend noch mehr Pflichtspiele für die Bayern. Ein weiterer Spieler, der im Fokus steht, ist Harry Kane. Der Stürmer traf in sieben seiner letzten acht Bundesliga-Spiele und steht bei 21 Toren nach 15 Bundesliga-Spielen. Mit seinem nächsten Tor würde er den Rekord von Robert Lewandowski für die meisten Tore in einer Bundesliga-Hinrunde einstellen. Es bleibt abzuwarten, ob ihm dieses Kunststück gegen die TSG Hoffenheim gelingt.

Wird FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf SAT.1 zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCB gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SAT.1 kann das Spiel auch bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

