Bundesliga heute: Frankfurt - Mainz LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Bundesliga ist bereit für ein weiteres packendes Duell, wenn Eintracht Frankfurt heute Abend um 20:30 Uhr auf den 1. FSV Mainz 05 trifft. Die Statistiken deuten auf ein interessantes Spiel hin, insbesondere wenn man die jüngsten Leistungen beider Teams berücksichtigt. Eintracht Frankfurt hat in den letzten sechs Heimspielen mindestens drei Tore erzielt, während Mainz in den letzten acht Spielen weniger als drei Tore erzielt hat. Darüber hinaus ist in den letzten sechs Spielen von Eintracht Frankfurt mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen.