Bundesliga heute: Freiburg - Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Freiburgs starke Heimbilanz gegen Hoffenheims schwache Auswärtsform

Die TSG Hoffenheim hingegen konnte seit Anfang November in der Bundesliga nur sechs Punkte in acht Spielen holen und stellt mit 17 BL-Gegentoren die schwächste Defensive in diesem Zeitraum. Nachdem die TSG Hoffenheim ihre ersten fünf Auswärtsspiele in dieser Bundesliga-Saison alle gewonnen hatte, holte sie aus den vier Gastspielen seither nur einen Punkt. Zuletzt kassierte die TSG erstmals seit dem Jahreswechsel 2022/23 drei BL-Auswärtspleiten am Stück. Nur Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern blieben in dieser Bundesliga-Saison öfter ohne Gegentor als der SC Freiburg, der als einziges Team an den vergangenen fünf Spieltagen vier weiße Westen wahrte.

Wichtige Spieler und Taktiken

Beide Teams haben in dieser Saison ihre Stärken im Spiel nach vorne gezeigt. Die TSG Hoffenheim erzielte die meisten Tore per Elfmeter aller Teams, während der SC Freiburg die zweitmeisten verwandelte. Hoffenheims Andrej Kramaric traf als einziger Spieler in dieser BL-Saison schon viermal vom Punkt. Zudem erzielten nur der FC Bayern mehr Tore nach Flanken als der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim. Allerdings muss die TSG Hoffenheim auf den gesperrten Grischa Prömel verzichten, der in dieser Bundesliga-Saison nur am 13. Spieltag beim 1:2 in Gladbach nicht in der ersten Elf der TSG stand. Seit Beginn der Vorsaison gewann die TSG nur 18% der BL-Spiele, in denen Prömel nicht zum Einsatz kam. Mit Prömel lag die Siegquote der Kraichgauer in diesem Zeitraum bei 41%.