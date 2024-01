Bundesliga heute: Gladbach - Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart um 17:30 Uhr verspricht eine spannende Begegnung zu werden. Die Historie spricht für Stuttgart, die gegen keinen anderen Verein so viele Auswärtssiege feierten wie gegen Gladbach. Allerdings hat Gladbach in den letzten acht Heimduellen gegen Stuttgart nur einmal verloren. Die Fohlen müssen jedoch auf Maximilian Wöber verzichten, der aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Seine Zweikampfquote von 58% wurde bislang nur von Nico Elvedi übertroffen.

Bilanz und Form der Teams

Borussia Mönchengladbach hat in dieser Saison bisher 17 Punkte nach 16 Spielen gesammelt, die schwächste Bilanz seit sieben Jahren. Zudem stellt Gladbach mit 35 Gegentoren die zweitschwächste Abwehr der Liga. Auf der anderen Seite steht der VfB Stuttgart mit 34 Punkten und der zweitbesten Ausbeute der Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Stuttgart hat zudem in dieser Saison zehn Tore in der Schlussviertelstunde erzielt, nur Bayern München kommt auf mehr. Beide Teams haben jedoch Schwierigkeiten beim Start ins neue Jahr: Gladbach hat sechs der letzten sieben Heimspiele zum Jahresauftakt verloren, während Stuttgart keines seiner letzten fünf Auftaktspiele gewinnen konnte.