Bundesliga heute: Heidenheim - Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft der 1. FC Heidenheim 1846 auf den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Die bisherige Bilanz spricht klar für die Wolfsburger, die alle vier bisherigen Duelle gegen Heidenheim für sich entscheiden konnten. Doch die Heidenheimer sind in guter Form und konnten aus den letzten vier Partien ohne Niederlage hervorgehen. Sie haben in dieser Saison bereits 16 Punkte aus acht Heimspielen geholt, eine Bilanz, die nur von den Top fünf der Liga übertroffen wird. Die Wolfsburger hingegen haben in dieser Hinrunde bereits sechs Auswärtsspiele verloren, kein Team hat mehr Niederlagen hinnehmen müssen.

Wolfsburgs Torflaute und Heidenheims Heimstärke

Die Wolfsburger haben in den letzten fünf Bundesligaspielen kein Tor erzielen können, eine Flaute, die besonders Jonas Wind zu schaffen macht, der seit 524 Spielminuten auf ein Tor wartet. Die Heidenheimer hingegen haben in den letzten vier Heimspielen zehn von zwölf möglichen Punkten geholt und könnten nun erstmals drei Heimsiege in Folge feiern. Sie haben die Hälfte ihrer Saisontore nach einer Standardsituation erzielt, kein Team hat häufiger nach einem ruhenden Ball getroffen. Die Wolfsburger hingegen haben nur viermal nach einem Standard getroffen.

Heidenheims Joker und Wolfsburgs Führungsschwäche

Adrian Beck erzielte beim 1:1 in Köln das erste Jokertor der Heidenheimer Bundesliga-Geschichte. Die Wolfsburger hingegen warten noch auf das erste Jokertor dieser Saison. Zudem haben die Wolfsburger in dieser Saison bereits 13 Punkte nach Führungen verspielt, nur Borussia Mönchengladbach hat mehr Punkte nach Führungen abgegeben. Die Heidenheimer hingegen haben nur 35% ihrer Tore in der ersten Hälfte erzielt, das ist der zweitniedrigste Anteil in der Liga. Die Wolfsburger haben dagegen 71% ihrer Tore vor der Pause erzielt, der höchste Anteil in der Liga. Es bleibt abzuwarten, ob die Heidenheimer ihre Heimstärke nutzen und die Wolfsburger ihre Führungsschwäche überwinden können.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCH gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----