Bundesliga heute: Hoffenheim - Heidenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim trifft heute um 15:30 Uhr auf den 1. FC Heidenheim 1846 in einem Bundesliga-Spiel, das aufgrund der jüngsten Leistungen beider Teams interessante Wendungen verspricht. Die TSG Hoffenheim hat in den letzten sechs Spielen mindestens drei Tore erzielt, was auf eine offensive Spielweise hindeutet. Allerdings hat das Team auch in den letzten 14 Spielen mindestens einen Gegentreffer kassiert, was Fragen zur Stabilität der Abwehr aufwirft. Ähnlich verhält es sich mit dem 1. FC Heidenheim 1846, der in jedem seiner letzten sechs Spiele mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt hat.

Disziplinprobleme bei der TSG Hoffenheim?

Die TSG Hoffenheim hat in den letzten zwei Spielen mindestens eine rote Karte erhalten und die erste Karte vor der 20. Minute bekommen. Dies könnte auf Disziplinprobleme innerhalb des Teams hinweisen und ist sicherlich ein Aspekt, den Trainer Sebastian Hoeneß vor dem heutigen Spiel ansprechen wird. Trotz dieser Probleme hat M. Beier in 39% der Bundesliga-Spiele in dieser Saison für die TSG Hoffenheim getroffen, was zeigt, dass das Team auch in schwierigen Situationen Tore erzielen kann.

Heidenheim und Hoffenheim: Kampf um die Auswärts- und Heimstärke

Beide Teams haben in der jüngsten Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt, ihre Spiele zu gewinnen. Die TSG Hoffenheim hat nur eines ihrer letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gewonnen, während der 1. FC Heidenheim 1846 nur eines seiner letzten fünf Auswärtsspiele für sich entscheiden konnte. Interessant ist auch, dass in 50% der Heimspiele der TSG Hoffenheim und in 50% der Spiele des 1. FC Heidenheim 1846 in dieser Saison mindestens ein Elfmeter gegeben wurde. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistik auch im heutigen Spiel Bestand hat.

