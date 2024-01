Bundesliga heute: Köln - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Heidenheim findet heute um 15:30 Uhr statt. Es ist ein historisches Aufeinandertreffen, da es das erste Mal ist, dass diese beiden Teams in der Bundesliga gegeneinander antreten. Sie trafen bisher nur zweimal im deutschen Profifußball aufeinander, in ihrer einzigen gemeinsamen Zweitliga-Saison 2018/19, wobei der FC in beiden Partien ungeschlagen blieb. Kölns neuer Trainer Timo Schultz, der nach 85 Partien mit dem FC St. Pauli in der 2. Liga und sieben Partien mit dem FC Basel in der Schweizer Super League vor seiner Bundesliga-Premiere steht, blieb in fünf Duellen mit dem 1. FC Heidenheim unbesiegt und holte dabei 13 Punkte.

1. FC Köln: Eine schwierige Saison

Der 1. FC Köln hat in dieser Saison bisher eine schwierige Zeit. Mit nur zehn Punkten nach 16 Spielen spielt der Klub seine geteilt zweitschwächste Saison in der Bundesliga. Der letzte Sieg gegen einen Bundesliga-Neuling gelang den Geißböcken im Oktober 2011 gegen den FC Augsburg. Trotz dieser Herausforderungen hat der 1. FC Köln in dieser Bundesliga-Spielzeit erst vier Gegentore nach einer Standardsituation kassiert - so wenige wie sonst nur der FC Bayern. Allerdings liegt der FC in dieser Saison insgesamt nur 165 Minuten in Führung, das unterbietet ligaweit nur Mainz 05.

1. FC Heidenheim: Aufsteiger mit Momentum

Der 1. FC Heidenheim hingegen zeigt sich als Aufsteiger in guter Form und gewann zuletzt drei Bundesliga-Partien in Folge. Dies ist ein laufender Heidenheimer Vereinsrekord im Oberhaus und die aktuell längste Siegesserie unter allen Bundesliga-Klubs. Trotzdem hat Heidenheim bereits 13 Gegentreffer nach Standardsituationen kassiert, der Ligahöchstwert. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass der FCH auch schon zwölf Treffer nach ruhendem Ball erzielt hat. Mit 121.0 km pro Partie liegt Heidenheim in Sachen Laufdistanz nur knapp hinter der TSG Hoffenheim, und kein Team absolvierte mehr Sprints pro Partie als Heidenheim. Zudem überbot Heidenheim seinen xG-Wert um 4.6 Tore, das überbieten ligaweit nur Leverkusen, Mönchengladbach und Leipzig.

Wird 1. FC Köln gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird KOE gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

