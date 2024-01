Bundesliga heute: Leipzig - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig trifft heute um 15:30 Uhr auf Eintracht Frankfurt in einem Bundesliga-Spiel, das auf dem Papier bereits eine klare Richtung zu haben scheint. Die Sachsen haben die letzten beiden Pflichtspiel-Duelle gegen die Hessen gewonnen, genauso viele Siege wie in den 13 Duellen zuvor zusammen. Darüber hinaus hat Leipzigs Trainer Marco Rose in seinen acht Pflichtspiel-Duellen gegen Eintracht Frankfurt noch nie verloren. RB Leipzig hat seit einem 0:3 gegen den FSV Mainz im April 2023 keins der letzten zwölf Bundesliga-Heimspiele verloren, es ist die längste aktuelle Heimserie aller derzeitigen BL-Teams. Ein weiterer Sieg würde einen neuen Vereinsrekord bedeuten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Frankfurts Auswärtsfluch und Leipzigs Heimstärke

Eintracht Frankfurt hat hingegen die letzten vier Pflichtspiele auswärts verloren - doppelt so viele Niederlagen wie in den ersten elf Auswärts-Pflichtspielen dieser Saison zusammen. Mehr Auswärtsniederlagen in Folge innerhalb einer Saison gab es für die SGE zuletzt im Frühjahr 2018 unter Niko Kovac. Trotz dieser Negativserie hat Eintracht Frankfurt in vier der vergangenen fünf Jahre das erste Bundesliga-Spiel eines Kalenderjahres gewonnen. RB Leipzig hingegen verlor nur einmal das erste Bundesliga-Spiel nach der Winterpause.

Leipzigs Offensive gegen Frankfurts Defensive

In Sachen Offensivleistung hat RB Leipzig in dieser Bundesliga-Saison die drittmeisten Schüsse aller Teams abgegeben (262), nur übertroffen von Bayern München und Bayer Leverkusen. Die Sachsen lassen auch die drittwenigsten gegnerischen Schüsse zu. Eintracht Frankfurt hingegen gibt die wenigsten Schüsse aller Teams ab. Lois Openda, Leipzigs Stürmer, hat in seinen ersten 16 Bundesliga-Spielen für RB Leipzig elf Tore erzielt und war in sieben seiner acht BL-Heimspiele an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Eintracht Frankfurt wird also eine starke Defensive aufbieten müssen, um die Leipziger Offensive in Schach zu halten.

Wird RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird RBL gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----