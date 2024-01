Bundesliga heute: Leipzig - Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

RB Leipzig empfängt heute Abend um 18:30 Uhr den aktuellen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Die Leipziger haben in der Vergangenheit eine beeindruckende Bilanz gegen Tabellenerste aufzuweisen, wobei sie keines ihrer letzten fünf Bundesliga-Duelle gegen einen Tabellenersten verloren haben. Allerdings hat Leipzig in seinen letzten beiden Bundesliga-Spielen sowohl gegen die Werkself als auch gegen den FSV Mainz 05 verloren. Zudem hat Leipzigs Trainer Marco Rose in der Bundesliga die meisten Niederlagen gegen Bayer 04 Leverkusen hinnehmen müssen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Leipzigs Herausforderung gegen Leverkusens Rekordserie

Bayer 04 Leverkusen befindet sich in einer beeindruckenden Form und hat die beste Hinrunde seiner Bundesliga-Geschichte gespielt. Mit 45 Punkten aus den ersten 17 Saisonspielen hat Leverkusen eine Leistung erbracht, die in der Ligageschichte nur dreimal vom FC Bayern erreicht wurde. Darüber hinaus ist die Werkself in dieser Saison in 26 Pflichtspielen ungeschlagen geblieben, was nur von zwei anderen Bundesligisten übertroffen wurde: Werder Bremen in der Saison 2003/2004 und der FC Bayern von 2019 bis 2020.

Offensivduell mit Fokus auf Standardsituationen

Das Duell zwischen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen verspricht ein Offensivspektakel zu werden, da beide Teams zu den drei besten Offensiven und Defensiven der Liga gehören. Leipzig hat in dieser Saison 38 Tore erzielt, nur Leverkusen (47) und Bayern (52) haben mehr. Zudem hat Leipzig nur 18 Gegentore kassiert, weniger als nur Leverkusen (12) und Bayern (15). Ein interessanter Aspekt dieses Spiels könnten die Standardsituationen sein, da beide Teams eine hohe Anzahl ihrer Tore nach ruhenden Bällen erzielt haben. Leverkusen hat 13 Standardtore erzielt, was den Liga-Höchstwert darstellt, während Leipzig bereits zwölf Mal nach einem ruhenden Ball getroffen hat. Der Leverkusener Exequiel Palacios könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen, da er bereits drei seiner neun Bundesligatore in der Nachspielzeit erzielt hat und seinem Team so immer Punkte gesichert hat.

Wird RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird RBL gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----