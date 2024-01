Bundesliga heute: Leverkusen - Gladbach LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach am 27.01.24 um 18:30 Uhr verspricht ein torreiches Match zu werden. Die Statistiken zeigen, dass in den letzten fünf Spielen von Borussia M‘gladbach mindestens drei Tore gefallen sind und in den letzten 18 Spielen hat Bayer 04 Leverkusen zumindest ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielt. In den letzten 13 Heimspielen hat Bayer 04 Leverkusen zumindest ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielt. In den letzten vier Heimspielen hat Bayer 04 Leverkusen in beiden Halbzeiten getroffen und in den letzten acht Auswärtsspielen von Borussia M‘gladbach haben beide Mannschaften zumindest einen Treffer erzielt.

Torflut in Leverkusen

Schlüsselspieler und frühe Tore

V. Boniface hat in 39% der Bundesliga Spiele in dieser Saison für Bayer 04 Leverkusen getroffen und in 67% der Bundesliga Heimspiele. In den letzten zwölf Auswärtsspielen von Borussia M'gladbach sind mindestens drei Tore gefallen. In den letzten fünf Spielen von Borussia M'gladbach ist zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen. In der aktuellen Spielzeit ist in 89% der Bundesliga Spiele von Borussia M'gladbach mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen. In den letzten 14 Heimspielen von Bayer 04 Leverkusen ist zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen. In den letzten vier Spielen konnte Borussia M'gladbach zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit erzielen. In den letzten vier Heimspielen konnte Bayer 04 Leverkusen zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit erzielen.