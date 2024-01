Bundesliga heute: Stuttgart - Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen VfB Stuttgart und RB Leipzig am heutigen Samstag, den 27.01.24 um 15:30 Uhr, verspricht eine aufregende Begegnung zu werden. Der VfB Stuttgart konnte in 67% der Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison in beiden Spielhälften mindestens einen Treffer erzielen. Allerdings hat der VfB Stuttgart in den letzten neun Spielen mindestens einen Gegentreffer von RB Leipzig erhalten. Der Stuttgarter Stürmer S. Guirassy hat in 56% der Bundesliga-Spiele in dieser Saison getroffen und sogar in 78% der Bundesliga-Heimspiele.