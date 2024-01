Bundesliga heute: Union - Darmstadt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 28. Januar 2024, trifft der 1. FC Union Berlin auf den SV Darmstadt 98 in der Bundesliga. Das Spiel findet um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei statt. Union Berlin hat in der jüngsten Vergangenheit eine positive Bilanz gegen Darmstadt vorzuweisen, mit zwei Siegen aus den letzten drei Pflichtspielen. Allerdings wird Union-Trainer Nenad Bjelica aufgrund einer Roten Karte fehlen, was die Mannschaft vor eine zusätzliche Herausforderung stellt. Beide Teams haben in dieser Saison mit Schwierigkeiten zu kämpfen, Union Berlin mit der schwächsten Offensive und Darmstadt 98 mit der schwächsten Defensive der Liga.

Union Berlin: Schwächste Saison und Offensive der Liga

Mit nur 14 Punkten nach 17 Spielen spielt Union Berlin seine schwächste Bundesliga-Saison. Die Offensive der Eisernen ist mit nur 17 erzielten Toren die drittschwächste der Liga, hinter Mainz und Köln. Diese Bilanz stellt einen deutlichen Rückschritt im Vergleich zur vorherigen Saison dar, in der Union Berlin zu diesem Zeitpunkt bereits 29 Tore erzielt hatte. Trotz dieser Schwierigkeiten hat Union Berlin in dieser Saison bereits achtmal per Kopf getroffen, nur die Bayern trafen öfter auf diese Weise.

Darmstadt 98: Schwächste Defensive und längste Sieglos-Serie

Darmstadt 98 befindet sich aktuell in einer Sieglos-Serie von elf Bundesligaspielen und hat mit 46 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Besonders nach der Halbzeitpause zeigt sich die Defensive anfällig, mit 30 Gegentoren und neun Gegentoren in der Schlussviertelstunde. Darmstadt 98 hat in dieser Saison bereits acht Gegentore durch Kopfbälle kassiert, nur Mainz musste mehr Treffer auf diese Weise hinnehmen. Trotz dieser Schwierigkeiten hat Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht in der Vergangenheit bereits einmal gegen Union-Trainer Nenad Bjelica gewonnen, was für zusätzliche Spannung sorgen könnte.

Wird 1. FC Union Berlin gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCU gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

