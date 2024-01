Bundesliga-Legende packt aus: Bayern wollte mich, aber...

Ulf Kirsten war zu seiner aktiven Zeit als Stürmer von Bayer Leverkusen so etwas wie Harry Kane aktuell für den FC Bayern. Kirsten traf zwischen 1990 und 2003 in 350 Bundesligaspielen 182 Mal.

Ulf Kirsten: Bayer Leverkusen ist Herbstmeister. (lacht) Es ist natürlich fantastisch und es wird da eine tolle Arbeit abgeliefert. Sie haben bisher einen überragenden Fußball gespielt. In meinen Augen ist es momentan der beste Fußball in der Liga. Die Leverkusener stehen nicht umsonst da oben. Vor der Saison hat man sehr gut eingekauft und diese Spieler perfekt in den aktuellen Kader integriert. Und man sieht, was auch so ein junger Trainer wie Xabi Alonso mit so einer Mannschaft leisten kann. Es ist einfach fantastisch.