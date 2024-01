Bundesliga: Leverkusen-Jungstar trauert um seine Mutter

Der Verband erklärte am Samstagabend über X (ehemals Twitter), dass die Mutter von Adli nach langer Krankheit verstorben sei. Der Marokkaner durfte das Team am Freitag verlassen, um seiner Mutter beizustehen.

„Wir sind in Gedanken bei dir, lieber Amine“

Bayer Leverkusen nahm am Sonntagnachmittag ebenfalls Anteilnahme am Tod der Mutter von Adli. „Wir sind in Gedanken bei dir und deiner Familie, lieber Amine“ schreib der Verein auf X.