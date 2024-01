Bundesliga: Mainz und Wolfsburg teilen Punkte in 1:1-Unentschieden - Spannung bleibt

Im Bundesliga-Spiel am 17. Spieltag teilten sich der 1. FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg die Punkte nach einem 1:1-Unentschieden. Die Tore erzielten Václav Cerny für Wolfsburg in der 12. Minute und Silvan Widmer für Mainz in der 61. Minute. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Gelben Karten, wobei die Wolfsburger mit vier Verwarnungen einen Großteil beisteuerten. Das Unentschieden spiegelt die Leistung beider Teams wider, wobei Wolfsburg in der Schlussphase näher am Siegtreffer war. Mainz-Keeper Robin Zentner konnte aber einen wichtigen Punkt für sein Team sichern.

Neustart nach Winterpause

Die Mainzer, die bislang lediglich zehn Punkte sammeln konnten, hatten fünf Änderungen in ihrer Startaufstellung im Vergleich zum 1:1-Unentschieden gegen den BVB kurz vor Weihnachten. Zentner, Merveille Papela, Anthony Caci, Dominik Kohr und Jonathan Burkardt rückten für Daniel Batz, Stefan Bell, Jae-Sung Lee, Brajan Gruda und Marco Richter in die Partie.

Die Wölfe, die mit 19 Punkten auf Platz zehn in der Tabelle standen, wechselten dreimal nach der 1:2-Niederlage gegen die Bayern. Nicolas Cozza, Cerny und Jakub Kaminski rückten für Cedric Zesiger, Ridle Baku und Mattias Svanberg in die Startelf. Trotz der Achterbahnfahrt in der Saison lautet das Saisonziel der Wölfe ganz klar „Europa“.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Mainz: Robin Zentner - Edimilson Fernandes, Anthony Caci, Sepp van den Berg - Dominik Kohr, Silvan Widmer, Phillipp Mwene, Tom Krauß, Merveille Papela - Karim Onisiwo, Jonathan Burkardt

Wolfsburg: Koen Casteels - Moritz Jenz, Joakim Mæhle, Nicolas Cozza, Sebastiaan Bornauw - Maximilian Arnold, Václav Cerny, Lovro Majer, Jakub Kaminski, Aster Vranckx - Jonas Wind

Beide Teams konnten das jeweils einzige Testspiel siegreich bestreiten: Mainz schlug Feyenoord mit 2:1 und Wolfsburg gewann gegen Schalke mit 3:2. Vor dem Anpfiff wurde in Mainz eine Gedenkminute für den verstorbenen Franz Beckenbauer abgehalten.

Wolfsburg schockt Mainz

Die erste Halbzeit begann mit einem schnellen Gelb für Widmer in der 3. Minute. Dennoch dominierten die Gastgeber zunächst das Spielgeschehen, ohne allerdings wirklich gefährliche Chancen zu kreieren. In der 12. Minute kam dann der Schock für die Gastgeber: Aus dem Nichts erzielte Wolfsburg die Führung durch Cerny, der nach einem präzisen Pass von Lovro Majer das Leder im unteren rechten Eck versenkte. Mainz suchte nach dem Rückstand sofort die Antwort und erarbeitete sich einige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich bot sich Burkardt in der 38. Minute, doch sein Kopfball landete sicher in den Armen von Wolfsburgs Keeper Koen Casteels. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Wolfsburg noch eine Riesenchance, die Führung auszubauen, doch Kaminski verpasste den richtigen Moment zum Abschluss.

Mainz gleicht spektakulär aus

Nach der Halbzeitpause sah es zunächst so aus, als ob Wolfsburg das Spielgeschehen kontrollieren würde. Doch in der 61. Minute gelang den Mainzern der Ausgleich: Phillipp Mwene fand mit einem Seitenwechsel Widmer am rechten Strafraumeck, der die Kugel sehenswert ins linke obere Eck schoss. Nach dem Ausgleichstreffer wurde das Spiel offener und beide Teams suchten ihre Chance auf den Siegtreffer. Wolfsburg hatte in der 87. Minute die große Chance auf die erneute Führung, doch Sebastiaan Bornauws Kopfball wurde stark von Mainz‘ Keeper Zentner pariert. In der Nachspielzeit setzte Mainz nochmal zum Konter an, doch der finale Pass von Gruda fand keinen Abnehmer.

Unentschieden in Mainz

Die Punkteteilung zeigt, dass beide Teams noch viel Arbeit vor sich haben. Mainz und Wolfsburg trennten sich leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden, wobei beide Teams ihre Chancen auf den Siegtreffer hatten. Doch am Ende konnten sich weder die Mainzer, die weiterhin auf dem Relegationsplatz verharren, noch die Wolfsburger, die den Anschluss an die internationalen Plätze verpasst haben, durchsetzen. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die Teams ihre jeweiligen Ziele noch erreichen können. Bis dahin bleibt es spannend in der Bundesliga.

