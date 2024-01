Bundesliga: RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 18:30 Uhr)

RB Leipzig fordert im Topspiel Bayer 04 Leverkusen heraus. Am vergangenen Spieltag verlor RB gegen Eintracht Frankfurt und steckte damit die vierte Niederlage in dieser Saison ein. Am letzten Samstag holte Bayer drei Punkte gegen den FC Augsburg (1:0). Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Leverkusen mit 3:2 gesiegt.