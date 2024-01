Bundesliga: RB Leipzig kassiert erste Heimniederlage - Eintracht Frankfurt triumphiert mit starkem Defensivspiel

Im Bundesliga-Duell am 17. Spieltag zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sorgte ein frühes Tor von Ansgar Knauff in der 7. Minute für die erste Heimniederlage der Leipziger in der laufenden Saison. Trotz zahlreicher Möglichkeiten gelang es der Mannschaft von Marco Rose nicht, den Ausgleich zu erzielen. Frankfurt hingegen zeigte einen couragierten Auftritt und konnte dank starker Defensivarbeit und eines gut aufgelegten Keepers Kevin Trapp drei Punkte aus Leipzig entführen. Unsportlichkeiten von Junior Dina Ebimbe und Hugo Larsson, die mit gelben Karten geahndet wurden, trübten den Sieg der Hessen jedoch leicht.

Verfolgerduell in Leipzig

Marco Rose, der Trainer der Leipziger, änderte seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Erfolg im Testspiel gegen St. Gallen auf zwei Positionen: Mohamed Simakan und Kevin Kampl ersetzten Castello Lukeba und Nicolas Seiwald, die beide auf der Bank Platz nahmen. Dani Olmo kehrte nach überstandener Schulterverletzung zurück in den Kader, während Amadou Haidara aufgrund seiner Teilnahme am Afrika-Cup fehlte. Willi Orban trainierte aufgrund einer Knieverletzung weiterhin individuell.

Die Gäste aus Frankfurt nahmen nach der 2:5-Niederlage im Testspiel gegen den SC Freiburg eine personelle Änderung vor: In der Sturmspitze startete Sasa Kalajdzic für Jessic Ngankam. Drei Leistungsträger der Eintracht fehlten aufgrund ihrer Teilnahme am Afrika-Cup: Omar Marmoush, Ellyes Skhiri und Fares Chaibi. Der langzeitverletzte Sebastian Rode wurde zuletzt teilweise wieder ins Mannschaftstraining integriert.

Leipzig verlor im Winter-Transferfenster Vereinsikone Emil Forsberg an New York und holte als Ersatz Eljif Elmas aus Neapel für 24 Millionen Euro. Timo Werner wurde an die Spurs ausgeliehen, außerdem wurde die Leihe von Liverpools Fabio Carvalho beendet. Frankfurt freute sich über zwei prominente Neuzugänge: Donny van de Beek wurde von Manchester United ausgeliehen und Kalajdzic kam von Wolverhampton.

Die Startaufstellungen beider Mannschaften sahen wie folgt aus:

Leipzig: Janis Blaswich - Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, David Raum, Mohamed Simakan - Xaver Schlager, Christoph Baumgartner, Xavi Simons, Kevin Kampl - Loïs Openda, Benjamin Sesko

Frankfurt: Kevin Trapp - Robin Koch, Willian Pacho, Lucas Silva Melo - Junior Dina Ebimbe, Niels Nkounkou, Hugo Larsson, Mario Götze - D. van de Beek, Sasa Kalajdzic, Ansgar Knauff

Frankfurt schockt Leipzig früh

Die erste Halbzeit begann mit einer Schweigeminute für Franz Beckenbauer. Leipzig startete aktiv ins Spiel, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. Die Gäste aus Frankfurt hingegen nutzten ihre erste Chance eiskalt: In der 7. Minute spielte Willian Pacho den Ball aus der eigenen Hälfte links auf Niels Nkounkou, der nicht entscheidend angegriffen wurde und eine perfekte Flanke auf Knauff schlug. Knauff versenkte den Ball aus sieben Metern direkt im rechten Winkel. Leipzig versuchte, eine schnelle Antwort zu liefern, konnte jedoch die Frankfurter Abwehr nicht durchbrechen. Die Hausherren hatten einige Möglichkeiten, darunter ein Schuss von Simons und eine Chance von Benjamin Sesko, der die Kugel jedoch nicht richtig traf. Frankfurt verteidigte diszipliniert und ließ Leipzig kaum Raum. So ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Leipzig kämpft vergeblich

In der zweiten Halbzeit erhöhte Leipzig den Druck und hatte eine Großchance durch Loïs Openda, der jedoch den Ball deutlich über den Querbalken setzte. Frankfurt zeigte sich aber unbeeindruckt. Die Gäste hatten sogar die Chance, ihre Führung auszubauen, doch Mario Götze jagte den Ball knapp über den Querbalken. Leipzig übernahm im Anschluss wieder die Spielkontrolle und hatte mehrere Chancen, darunter ein Kopfball von Openda, den Trapp jedoch über den Querbalken beförderte, und ein Schuss von Benjamin Henrichs, den Trapp um den rechten Pfosten lenkte. In der letzten Minute hatte Leipzig noch einmal die Chance auf den Ausgleich, doch Openda drückte den Ball neben den rechten Pfosten. So blieb es beim 1:0 für Frankfurt, die damit ihren ersten Auswärtssieg gegen Leipzig feierten.

Frankfurt schockt Leipzig

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eintracht Frankfurt mit einer starken Defensivleistung und einer effektiven Chancenverwertung den Leipzigern die erste Heimniederlage der Saison zugefügt hat. Für Frankfurt ist dieser Sieg ein hervorragender Start ins neue Jahr und ein Beweis dafür, dass sie in der Lage sind, auch gegen Top-Teams zu bestehen. Die SGE wird diesen Schwung sicherlich mit in die nächsten Spiele nehmen wollen.

