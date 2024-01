Bundesliga: Sport-Club Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim, 3:2 (1:0)

Lucas Höler brachte die TSG in der 37. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Der Sport-Club Freiburg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Vincenzo Grifo versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für den Gastgeber (55.). Mit einem Linksschuss von Wout Weghorst kam Hoffenheim noch einmal ran (57.). Die Gäste stellten in der 60. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Ihlas Bebou, Robert Skov und Umut Tohumcu für Marius Bülter, Pavel Kadeřábek und Finn Becker auf den Platz. Das 2:2 der TSG 1899 Hoffenheim stellte Maximilian Beier sicher (77.). Manuel Gulde wurde in der 82. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass der SC die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. In der 84. Minute stellte Freiburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Nicolas Höfler und Noah Weißhaupt auf den Platz und ersetzten Merlin Röhl und Höler. Roland Sallai traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für den Sport-Club Freiburg (85.). Als Referee Sascha Stegemann die Partie abpfiff, reklamierte der SC schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.