Bundesliga: Sport-Club Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Die TSG 1899 Hoffenheim will im Spiel beim Sport-Club Freiburg nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich der SC kürzlich gegen den 1. FC Union Berlin zufriedengeben. Am letzten Spieltag nahm die TSG gegen den FC Bayern München die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Nachdem Hoffenheim im Hinspiel eine knappe 1:2-Niederlage gegen Freiburg einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.