Bundesliga: SV Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr)

Die Eintracht will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Darmstadt punkten. Der SV Darmstadt 98 musste sich am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund mit 0:3 geschlagen geben. Letzte Woche siegte Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig mit 1:0. Damit liegt Frankfurt mit 27 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte die Eintracht ein Tor mehr erzielt und mit dem 1:0 so das bessere Ende für sich.