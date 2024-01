Bundesliga: SV Werder Bremen – Sport-Club Freiburg, 3:1 (1:1)

Der SV Werder Bremen kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen den Sport-Club Freiburg. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Werder die Nase vorn. Das Hinspiel hatte beim 1:0 mit dem SC seinen Sieger gefunden.

Durch einen Elfmeter von Marvin Ducksch gelang Bremen das Führungstor. Wenig später verwandelte Vincenzo Grifo einen Elfmeter zum 1:1 zugunsten von Freiburg (28.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Justin Njinmah traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den SV Werder Bremen (53.). Wenig später kamen Nicolas Höfler und Attila Szalai per Doppelwechsel für Jordy Makengo und Lukas Kübler auf Seiten des Sport-Club Freiburg ins Match (72.). Julián Malatini stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 3:1 für Werder her (93.). Letzten Endes holte Bremen gegen den SC drei Zähler.