Bundesliga: Torloses Remis - SC Freiburg und 1. FC Union Berlin teilen Punkte am 17. Bundesliga-Spieltag

Im torlosen Duell des 17. Spieltags der Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Union Berlin konnten beide Teams ihre Chancen nicht verwerten. Trotz intensiver Bemühungen von Michael Gregoritsch und Vincenzo Grifo nach der Pause blieb Freiburg ohne Treffer. Union hingegen konnte sich über den hart erkämpften Punkt freuen, der durch eine konsequente Defensivleistung erzielt wurde.

Veränderungen in Startaufstellungen

Mit vier Änderungen in der Startelf traten sowohl Freiburg als auch Union an. Bei den Breisgauern übernahmen Jordy Makengo, Noah Weißhaupt, Grifo und Gregoritsch die Positionen von Lukas Kübler, Nicolas Höfler, Ritsu Doan und Lucas Höler. Letztgenannte waren aufgrund des Asien-Cups und einer Sperre nicht dabei. Die Berliner setzten auf Kevin Vogt, Alex Kral, Brenden Aaronson und Mikkel Kaufmann für Rani Khedira, András Schäfer, Benedict Hollerbach und Kevin Behrens. Vogt, gerade erst von Hoffenheim verpflichtet, stand gleich in der Startelf.

Freiburg blieb auf dem Transfermarkt ruhig und vertraute auf die Elf, die im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt 5:2 triumphierte, während Union sich in seinem Test gegen Drittligist Arminia Bielefeld schwer tat, aber dennoch 2:0 durch Tore von Aaronson und Janik Haberer siegte.

Die Ziele beider Teams unterscheiden sich in dieser Saison: Freiburg hofft erneut auf einen Platz im internationalen Wettbewerb, während Union den Klassenerhalt anstrebt. Bemerkenswert ist auch die Statistik, dass Freiburg keines der letzten 20 Bundesliga-Spiele gegen Teams verlor, die vor dem Spieltag im unteren Tabellendrittel standen.

So starteten beide Teams in die Partie:

Freiburg: Noah Atubolu - Matthias Ginter, Kiliann Sildillia, Jordy Makengo, Manuel Gulde - Vincenzo Grifo, Roland Sallai, Maximilian Eggestein, Noah Weißhaupt, Merlin Röhl - Michael Gregoritsch

Union: Frederik Rønnow - Josip Juranovic, Diogo Leite, Kevin Vogt, Jérôme Roussillon, Robin Knoche - Janik Haberer, Alex Král, Brenden Aaronson - Mikkel Kaufmann, Kevin Volland

Spielverlauf erste Halbzeit: "Freiburger Dominanz ohne Tore"

Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Franz Beckenbauer begann das Spiel zwischen Freiburg und Union unter der Leitung von Schiedsrichter Christian Dingert. Die erste Halbzeit war geprägt durch eine klare Dominanz der Freiburger. Die Gastgeber starteten mit einer hohen Flankenquote in den Berliner Strafraum und konnten sich mehrere gute Chancen erarbeiten. Besonders hervorzuheben ist dabei die 15. Minute, in der Roland Sallai eine Flanke auf Grifo brachte, dessen Kopfball jedoch durch eine sensationelle Parade von Rönnow geklärt wurde. Trotz der Überlegenheit der Freiburger blieb das Spiel zur Halbzeit torlos. Union versuchte, mit einer tiefstehenden Defensive und gelegentlichen Konterversuchen dem Druck Stand zu halten. Der neue Union-Coach Nenad Bjelica setzte dabei erstmals in der Bundesliga auf eine Dreierkette in der Verteidigung.

Spielverlauf zweite Halbzeit: "Nullnummer trotz Offensivdrang"

Auch nach dem Seitenwechsel behielt Freiburg die Spielkontrolle. Trotz zahlreicher Angriffsversuche und Chancen, wie beispielsweise in der 53. Minute durch Gregoritsch, blieb der ersehnte Treffer aus. Die Berliner agierten weiterhin eher defensiv und konnten mit dem Dreifachwechsel in der 69. Minute, bei dem Behrens, Schäfer und Robin Gosens eingewechselt wurden, zwar eine Belebung ihres Spiels erreichen, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Auch die Einwechslungen von Höler und Maximilian Philipp in der 83. Minute auf Seiten der Freiburger brachten nicht den erhofften Durchbruch. Trotz fünfminütiger Nachspielzeit blieb es beim 0:0. Ein Spiel, das trotz der Dominanz der Freiburger und zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, ohne Tore endete.

Remis in Freiburg

Mit diesem Ergebnis beendete Freiburg zum fünften Mal in Folge die Hinrunde in der oberen Tabellenhälfte. Für Union beginnt die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel in Mainz. Freiburg tritt gegen die TSG Hoffenheim erneut auf heimischem Rasen an.

