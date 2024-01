Bundesliga: Über 500.000 Euro! Sancho-Boom beim BVB

„Bei Trikots mit Sancho-Flock verzögert sich die Auslieferung“, ist im Online-Fanshop des BVB zu lesen. Und das nicht ohne Grund! Über 5.000 Trikots innerhalb einer Woche verkaufte der BVB bereits mit der legendären Rückennummer zehn an seine schwarz-gelben Anhänger. Sancho spült dem Verein damit ordentlich Geld in die Kassen.

Sancho-Trikots spülen eine halbe Millionen Euro in die BVB-Kassen

Natürlich sind das keine Einnahmen, die ohne Verluste in den Kassen der Dortmunder landen. Dem Verein bleiben im besten Falle rund 40% der Trikoterlöse. Der Rest geht an den Ausstatter (Puma).

Sancho macht BVB-Trio Konkurrenz

Auch, wenn in Dortmund der Sancho-Boom ausgebrochen ist, kommt der Engländer (noch) nicht an die Fan-Beliebtheit eines Trios heran. Das Trikot von Marco Reus wird nach wie vor am häufigsten von den Anhängern erworben – Jahr für Jahr. An Reus gibt es kein Vorbeikommen!