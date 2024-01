Bundesliga: VfB Stuttgart dominiert RB Leipzig: 5:2 Triumph festigt dritten Platz in der Bundesliga

Leipzig und Stuttgart im Duell

Die Bundesliga-Verfolger Leipzig und Stuttgart trafen aufeinander, wobei beide Teams nach der Winterpause um ihre Form rangen. Stuttgart musste weiterhin ohne ihren Top-Torjäger Serhou Guirassy auskommen, der sich beim Afrika-Cup qualifiziert hatte und in Äquatorialguinea gute Chancen auf das Weiterkommen hatte. In der Offensive wirkten die Stuttgarter ohne Guirassy etwas planlos, und auch ihr in der Hinrunde starker Stürmer Undav hatte seine Form verloren. Mit 33 Punkten fehlten den Schwaben bereits 14 Zähler auf Tabellenführer Leverkusen, und ein Leipziger Sieg könnte sie auf Platz fünf abrutschen lassen.

Leipzig hatte nach der Winterpause ebenfalls mit Formschwierigkeiten zu kämpfen, nach knappen Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz aus Frankfurt und Leverkusen. Trotz ihrer Titelambitionen zu Beginn der Saison, mussten die Sachsen mit 15 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze dringend wieder in die Spur finden. Ein Sieg würde Leipzig immerhin an den Stuttgartern vorbei auf den dritten Platz schieben. Die junge Offensive um Sesko und Xavi Simons hoffte, gegen die strauchelnden Stuttgarter wieder Selbstbewusstsein sammeln zu können.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Stuttgart dominiert erste Halbzeit

Das Spiel zwischen Stuttgart und Leipzig begann mit hohem Tempo und Druck von beiden Mannschaften. In der 25. Minute erzielte Millot das erste Tor des Spiels für Stuttgart durch einen Strafstoß, nachdem Mohamed Simakan von Leipzig den Ball mit dem Arm abgewehrt hatte. Das 1:0 belohnte die Stuttgarter für eine starke Anfangsphase, während Leipzig sich mit der harten Entscheidung des Schiedsrichters schwer tat. Nur fünf Minuten später erhöhte Undav auf 2:0 für Stuttgart, nachdem er den Ball aus 18 Metern volley und präzise neben den Pfosten schoss. Doch Leipzig antwortete schnell und Sesko verkürzte in der 32. Minute auf 2:1 durch einen Kopfball. Trotz einiger guter Chancen für Stuttgart blieb es bei diesem Spielstand bis zur Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit bringt Torflut

Die zweite Halbzeit begann mit einem Blitzstart für Stuttgart. In der 48. Minute erhöhte Leweling auf 3:1, nachdem er einen Kopfball von Vagnoman ins kurze Eck drückte. Doch Leipzig gab nicht auf und Openda erzielte in der 55. Minute das 3:2. Nur eine Minute später baute Undav die Führung für Stuttgart wieder auf zwei Tore aus und erzielte das 4:2. In der 75. Minute setzte Undav noch einen drauf und erzielte seinen dritten Treffer des Spiels zum 5:2. Leipzig schien daraufhin die Hoffnung auf eine Aufholjagd aufgegeben zu haben und ließ Stuttgart das Spiel dominieren. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten änderte sich am Spielstand nichts mehr und Stuttgart gewann das Spiel mit 5:2.