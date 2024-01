Bundesliga: VfL Bochum 1848 – SV Werder Bremen, 1:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Patrick Osterhage brachte Werder in der 64. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Die Gäste drängten auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Dawid Kownacki und Romano Schmid sorgen, die per Doppelwechsel für Rafael Borré und Justin Njinmah auf das Spielfeld kamen (73.). Bremen traf erst spät, als Niklas Stark nach 93 Minuten vor den 26.000 Zuschauern Vollstreckerqualitäten bewies. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der VfL und der SV Werder Bremen spielten unentschieden.