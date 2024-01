Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FC Köln, 1:1 (1:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Faride Alidou sein Team in der 38. Minute. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Kevin Paredes das 1:1 zugunsten des VfL (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 71. Minute stellte Wolfsburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Ridle Baku und Tiago Tomás auf den Platz und ersetzten Vaclav Černý und Lovro Majer. Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Sören Storks setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.