Borussia Dortmund: Terzic gibt Update zu Kobel - neue Sorgen um Offensivstar

Bundesligist Borussia Dortmund bangt um Torwart Gregor Kobel und Offensivspieler Julian Brandt im Derby am Sonntag (17.30 Uhr im Liveticker bei SPORT1) gegen den VfL Bochum. „Sie konnten die letzten Tage krankheitsbedingt nicht trainieren“, sagte Trainer Edin Terzic am Freitag. Es stehe „ein Fragezeichen“ hinter einem Einsatz am Wochenende.