BVB: Disziplinlos? Watzke verteidigt Sancho: „Jadon hat nur ein Problem“

In der 55. Minute hatte das Warten ein Ende und Jadon Sancho kam zu seinem Comeback beim BVB in der Bundesliga ! Der Flügelstürmer wurde gemeinsam mit seinem Kumpel Marco Reus gegen Darmstadt beim 3:0-Erfolg eingewechselt.

Hat Sancho keine Disziplin?

Der Coach fügte an: „Jetzt hat er erstmal eine Wand kennengelernt. Die gibt es in jeder Karriere eines jungen Spielers. Jetzt geht es darum, eine neue erfolgreiche Zeit zu schaffen. Da muss er sehr viel investieren, aber dafür ist er bereit, das hat uns in jedem Gespräch und in den ersten Tagen hier gezeigt. Er hat heute angedeutet, wozu er in der Lage ist.“