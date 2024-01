BVB-Insider: Watzke-Nachfolge? "Er ist Kandidat"

„Er wird eine große Lücke hinterlassen, weil er in den letzten beiden Dekaden derjenige war, der bei allen Entscheidungen das letzte Wort hatte“, hob auch SPORT1 -Reporter Oliver Müller die Tragweite von Watzkes Rücktritt hervor. „Das werden große Fußstapfen zum Ausfüllen für seinen Nachfolger.“

Doch wer kommt für die Nachfolge überhaupt infrage? Jemand aus den eigenen Reihen? Auch wenn „Stallgeruch“ - also eine interne Lösung - bei diesem Posten helfe, wie Watzke verlauten ließ, könne es auch eine externe Lösung geben.

„Denkt über Tagesgeschäft hinaus“: Kehl Kandidat für Watzke-Nachfolge?

„Zeitplan etwas ambitioniert“: Lässt Watzke seinem Nachfolger zu wenig Zeit?

Bei Watzkes Abschiedsplan haben die beiden Reporter aber ein entscheidendes Detail ausgemacht. Denn bevor der 64-Jährige im Herbst 2025 endgültig Schluss macht, will er schon am 30. Juni seine sportliche Gesamt-Verantwortung abgeben.

Bayern-Übergang als „warnendes Beispiel“

Müller weist wiederum darauf hin, dass die Neubesetzung einer so machtvollen Position auch für große Probleme sorgen könne. „Es gibt ein warnendes Beispiel, wie ein Übergang, wenn eine so prägende Person abtritt, nicht funktioniert“, so der SPORT1-Reporter.