BVB-Remis bei Generalprobe - Sancho-Wechsel vor Vollzug

Borussia Dortmund hat eine durchwachsene Generalprobe vor dem Bundesliga-Restart am Wochenende abgeliefert, kann aber auf schnellen Vollzug des Transfers von Jadon Sancho hoffen. Im Testspiel gegen Belgiens Liga-Neunten Standard Lüttich kam die Mannschaft von Trainer Edin Terzic in Marbella nicht über ein 3:3 (1:1) hinaus. Allerdings kam am Dienstag nach SID-Informationen neue Bewegung in den stockenden Wechsel. Am Mittwoch könnte die Verkündung erfolgen.