BVB: Sancho-Einsatz gegen Heidenheim fraglich

Borussia Dortmund bangt vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) um Rückkehrer Jadon Sancho. Der Engländer habe wegen „muskulärer Probleme im Adduktorenbereich“ in den vergangenen beiden Tagen nicht mit der Mannschaft trainieren können, sagte Trainer Edin Terzic am Mittwoch: „Es ist nicht verwunderlich nach der langen Pause. Wir werden kein allzu großes Risiko gehen.“